‘FBI waarschuwde Giuliani voor Russische desinformatiecampagne’

De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft Rudy Giuliani, de voormalige advocaat van oud-president Donald Trump, eind 2019 gewaarschuwd voor een Russische desinformatiecampagne die was bedoeld om de Democraat Joe Biden zwart te maken, meldt The Washington Post op basis van ingewijden. Giuliani leidde in aanloop naar de presidentsverkiezingen een operatie met als doel Bidens zoon Hunter neer te zetten als corrupt. Na de verkiezingen verkondigde de oud-burgemeester van New York constant Trumps onbewezen claims over verkiezingsfraude.

Behalve Giuliani werden ook de Republikeinse senator Ron Johnson en de rechtse opiniezender One America News (OAN) door de FBI gewaarschuwd voor de Russische desinformatiecampagne. Het doel van die waarschuwing was te voorkomen dat Johnson en OAN zich zouden laten gebruiken door Rusland om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Toen Giuliani de waarschuwing ontving, was hij in Oekraïne op zoek naar potentieel schadelijke informatie over Joe Biden en diens familieleden. Het nieuws over de waarschuwing komt in de week waarin de FBI een huiszoeking deed in de woning van Giuliani. De federale politiedienst verdenkt Giuliani ervan dat hij in het geheim voor een vreemde mogendheid werkte.

De waarschuwing, die kwam van de afdeling contraspionage van de FBI, illustreert de bezorgdheid bij Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat Giuliani door de Russen werd gebruikt als een 'nuttige idioot', wat zou inhouden dat hij werd gemanipuleerd om de Russische belangen te bevorderen.

Giuliani lijkt die bezorgdheid in de wind te hebben geslagen. Ondanks de waarschuwing besloot hij in 2019 alsnog een geplande reis naar Kiev te maken, waar hij onder meer sprak met een Oekraïense parlementariër die door de Amerikaanse inlichtingendiensten later als een Russische agent is geïdentificeerd.

Rudy Giuliani's advocaat heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Een woordvoerder van de FBI weigerde in te gaan op vragen over de kwestie.