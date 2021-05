Paus opent rozenkransmarathon voor einde coronapandemie

Paus Franciscus heeft zaterdag het startsein gegeven voor een wereldwijde gebedsmarathon die de hele maand mei gaat duren. Gevraagd wordt te bidden voor het einde van de coronapandemie. Tegelijkertijd zullen ook de mensen worden herdacht die zwaar zijn getroffen door de crisis.

De geestelijk leider van de katholieke kerk hield zaterdagavond in een kapel van de Sint-Pietersbasiliek de eerste rozenkrans-gebedsdienst, in gezelschap van ruim 150 gelovigen. De komende tijd zal dagelijks, in telkens een ander bedevaartsoord, een speciale dienst worden gehouden. Op 31 mei zal Franciscus de manifestatie afsluiten in de tuin van het Vaticaan.