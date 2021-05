OMT-lid Bonten: “Als je een risico neemt, kan het ook tegenvallen”

Vorige week zijn tegen alle adviezen in de terrassen en de winkels opengegaan. Achteraf was dat waarschijnlijk toch te vroeg, zegt OMT-lid Marc Bonten nu in het NPO Radio 1-journaal.

"Het kabinet heeft heel duidelijk gezegd: we gaan een risico nemen", aldus de arts-microbioloog vanochtend. "Als je een risico neemt, kan het ook tegenvallen. Daar begint het nu op te lijken."

Vorige week al waren er veel twijfels bij de piek in het aantal ziekenhuisopnames die het kabinet dacht te zien. Toen al zag verder niemand die piek en nu een week later blijkt ie er ook niet te zijn.

"Het was mooi geweest als de daling in de ziekenhuisbezetting al ingezet had, zodat we een stootje hadden kunnen opvangen. Nu lijkt het effect van de versoepelingen boven op de huidige situatie te komen."

Bonten benadrukt dat we het van de vaccinatiecampagne moeten hebben. "Die moet ons hieruit gaan halen. Tot we daar een duidelijk effect van zien, moeten we toch een pas op de plaats maken. Anders zouden we de situatie wel eens kunnen verergeren."