‘Britse 50-plussers kunnen 3e vaccinatie in de herfst krijgen’

Iedereen in Groot-Brittannië ouder dan vijftig jaar krijgt in de herfst een derde vaccinatieprik tegen Covid-19 aangeboden. Zo wil de Britse overheid een poging doen om nog voor Kerstmis de dreiging van de infectie volledig uit te roeien, schrijft de krant The Times. Op het moment lopen er twee proeven voor vaccineren in de herfst, vertelt de voornaamste medische adviseur van de regering, Chris Whitty, aan de krant. De eerste proef kijkt naar vaccins die speciaal zijn aangepast om gemuteerde coronavarianten aan te pakken. De tweede proef is met een derde prik van de al gebruikte vaccins van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca of Moderna. In totaal hebben meer dan 34,6 miljoen mensen in Groot-Brittannië een eerste coronaprik gekregen, aldus de overheidsstatistieken dinsdag. Groot-Brittannië, dat 67 miljoen inwoners heeft, heeft deals voor meer dan 510 miljoen doses van acht verschillende Covid-19-vaccins, waarvan sommige nog in ontwikkeling zijn. Groot-Brittannië zal 60 miljoen extra doses Pfizer-vaccin kopen, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock vorige week. Daarmee loopt het land al vooruit op de mogelijke extra vaccinaties die ze hun inwoners in de herfst willen aanbieden.