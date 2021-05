Dames die Van Dissel dood willen denken dat hij onderdeel is van een pedonetwerk

De twee vrouwen die zijn opgepakt voor doodsbedreigingen tegen RIVM-topman Jaap van Dissel zijn niet alleen tegen het coronabeleid, maar geloven ook dat in Nederland een netwerk bestaat waarin hooggeplaatsten ritueel kinderen misbruiken. Dat blijkt uit rechtbankstukken die het AD heeft ingezien.

,,In een groepsapp van berichtendienst Telegram werd opgeroepen tot het plegen van geweldsmisdrijven tegen het leven van de RIVM-directeur of tegen zijn woning. Daarbij werd ook zijn adres gedeeld'', meldde het Openbaar Ministerie na hun aanhouding. Het gaat om een 54-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 53-jarige vrouw uit Terneuzen. De laatste was ook een van de bloemenleggers van Bodegraven.

Beiden zijn onderdeel van een groep mensen die ervan overtuigd zijn dat hooggeplaatste Nederlanders kinderen offeren, of misbruiken. Ze denken dat er kinderen begraven zijn op een begraafplaats in Bodegraven. Een kleine greep: premier Mark Rutte, RIVM-baas Jaap van Dissel, de Bodengravense burgemeester Van der Kamp, een lokale huisarts, de ING, voormalige ministers Asscher en Hennis-Plasschaert en Jort Kelder zijn allemaal onderdeel van dat netwerk.

Het Openbaar Ministerie bevestigt aan het AD dat de twee aangehouden vrouwen 'stellig overtuigd zijn van het bestaan van een pedoseksueel netwerk in Nederland'. Op sociale media plaatste de Zeeuwse vrouw een bonte mengeling van video's en zelfgeschreven liedjes over het Bodegraven-complot, afgewisseld met antivaccinatieberichten. ,,Ik laat mijn dna niet veranderen, bye bye big pharma, corrupte politici en liegende media.''