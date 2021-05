‘Zwangere vrouwen moeten zelf bepalen of ze Janssen-vaccin nemen’

Zwangere vrouwen die het coronavaccin van Janssen krijgen aangeboden moeten voorlopig zelf afwegen of ze daarmee willen worden ingeënt. Er is nog te weinig bekend over de veiligheid van het vaccin voor zwangere vrouwen om een advies te geven, zegt een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid.

Eerder maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al wel bekend dat de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna veilig zijn voor vrouwen die een kindje verwachten. Dat advies is gebaseerd op data uit de Verenigde Staten, waar al 90.000 zwangere vrouwen werden ingeënt met een van die vaccins. Zulke informatie is er over het vaccin van Janssen nog niet, aldus de woordvoerster.

Op dit moment worden vooral ziekenhuismedewerkers en patiënten en medewerkers van ggz-instellingen met Janssen ingeënt. Wie zwanger is en het vaccin krijgt aangeboden, kan in overleg met de huisarts of medisch specialist zelf besluiten om het vaccin wel of niet te nemen. Het wordt volgens het ministerie niet afgeraden om Janssen in te zetten voor zwangere vrouwen.

Andere mensen in de vruchtbare leeftijd komen pas later aan de beurt voor een prik met Janssen. De woordvoerster van het ministerie benadrukt dan ook dat het vaccin in vergelijking met Pfizer en Moderna op dit moment nog relatief weinig wordt ingezet. Wanneer het RIVM met een advies over Janssen zal komen is volgens haar nog niet duidelijk.