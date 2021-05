Rutte: jaarlijkse vrije dag op Bevrijdingsdag heel dichtbij

Demissionair premier Mark Rutte verwacht dat mensen in de toekomst ieder jaar vrij zullen zijn op Bevrijdingsdag. Nu is dat voor veel werknemers nog eens in de vijf jaar, ondanks dat het een officiële feestdag is in Nederland.

"Ik heb de indruk dat we daar heel dichtbij zitten", zegt hij. Dat is volgens hem de verdienste van Gerdi Verbeet, de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit is het laatste jaar dat Verbeet die rol vervult. "Dit wordt haar erfenis", denkt Rutte over de vrije dag. "Als het nu gaat lukken, is dat echt aan haar te danken."

In politiek Den Haag klinkt al jaren de wens om van Bevrijdingsdag ieder jaar een vrije dag te maken. "Ik ben helemaal voor, alleen de regering gaat daar niet over", zegt Rutte. Hij wijst erop dat het initiatief daarvoor bij bedrijven ligt, die het in de cao moeten opnemen. Partijen hebben voorgesteld om bijvoorbeeld tweede pinksterdag hiervoor op te offeren.

Rutte deed de uitspraak na de 5 mei-lezing van Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het meest indrukwekkende moment van haar toespraak vond Rutte het dankwoord aan Eva Weyl. Die overleefde als meisje de Holocaust en geeft daarover nu lezingen aan studenten. Dat doet ze samen met Anke Winter, de kleindochter van een Duitse commandant van kamp Westerbork. Merkel bedankte Weyl daarvoor "vanuit het diepste van haar hart". Het moment maakte "grote indruk" op Rutte, die de toespraak van Merkel "historisch" noemde.