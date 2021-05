Man op staande voet ontslagen, daarna meteen in dienst als zzp’er

Een schoonmaker van bouwplaatsen werd op staande voet ontslagen voor bedrijfsdiefstal. Daarna mocht hij weer beginnen als zzp'er. Een rechter heeft nu het ontslag ongedaan gemaakt.

De werknemer van Floor Facility Services (FSS), die sinds mei 2020 een vast contract had, was verantwoordelijk voor de afvoer van bouwafval en de schoonmaak van vloeren. Met zijn werkbusje reed hij van huis naar werk en terug, wat was toegestaan. Incidenteel reed hij er eens mee naar zijn moeder.

Af en toe nam hij koperen leidingen die bij het afval zaten mee naar huis. Naar eigen zeggen mocht dat van het bedrijf. Zijn leidinggevende zou hem zelfs een keer een doos hebben aangereikt met koper.

Eind vorig jaar werd hij plots op staande voet ontslagen vanwege koperdiefstal en privégebruik van de werkbus. Ook zou hij te laat zijn gekomen. Maar al tijdens het ontslaggesprek bood FSS hem een nieuw contract aan als zzp'er.

De werknemer ging daarmee akkoord, maar besloot wel verhaal te halen bij de rechter. Die stelt dat het met de overtredingen wel mee moet zijn gevallen, want anders zouden ze een koperdief toch niet weer in dienst nemen. Ook is te laat komen geen reden voor ontslag op staande voet.

Het bedrijf moet nu 9000 euro terugbetalen aan de man.