‘Nederlanders koken minder en bestellen vaker’

Nederlanders eten steeds vaker kant-en-klaar of laten maaltijden thuis bezorgen, en hebben minder vaak zin en tijd om te koken. Dat meldt het FoodService Instituut Nederland (FSIN), dat sinds 2003 consumentengedrag bestudeert, op basis van onderzoek onder 6000 mensen. De helft van alle Nederlanders heeft minstens één keer per week geen zin om te koken. Twee jaar geleden was dat nog 35 procent.

34 procent van de jongvolwassenen onder de 40 jaar eet geregeld buiten de deur, haalt eten af of bestelt. Mensen tussen de 56 jaar en 75 jaar oud zijn minder overtuigd van het nut van uit eten gaan of eten bestellen. Wel groeit met de toenemende vergrijzing ook het aantal eenpersoonshuishoudens in de komende vijftien jaar. De behoefte aan gemaksoplossingen voor die doelgroep, zoals kant-en-klaar- en bezorgmaaltijden, stijgt naar verwachting mee, zegt FSIN.

Daarnaast ervaren ook ouderen dat ze, in vergelijking met twee jaar geleden, vaker geen tijd te hebben om te koken. 14 procent heeft minstens eens per week geen tijd, twee jaar geleden was dat nog 8 procent.

Verder verwacht het instituut dat een groot deel van de eet- en drinksector, waaronder de horeca, zich na de crisis zal herstellen. Het instituut spreekt van een "inhaaleffect": Nederlanders zullen de komende jaren het gebrek aan uitjes buiten de deur compenseren door nog meer buitenshuis te eten en drinken en per persoon meer te besteden. Toch zal de crisis voor een aantal bedrijven voelbaar blijven, bijvoorbeeld voor bedrijfscatering.