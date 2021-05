Britse dertigers krijgen ook alternatief voor AstraZeneca-vaccin

De Britse leeftijdsgrens voor het AstraZeneca-vaccin wordt verhoogd. Het wetenschappelijke comité dat toezicht houdt op het inentingsprogramma in het Verenigd Koninkrijk adviseert nu dertigers een ander coronavaccin aan te bieden. Nu gebeurt dat alleen bij jongere mensen. De leeftijdsgrens is ingesteld vanwege bloedstolsels bij volwassenen die ingeënt zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut. Die zeldzame bijwerking komt vooral bij jongere mensen voor. Het middel wordt daarom in meer landen alleen toegediend aan mensen vanaf een bepaalde leeftijd. Het Britse comité zegt dat het advies een weerspiegeling is van het kleine aantal besmettingen in het VK en de beschikbaarheid van andere vaccins. Volgens Jonathan Van-Tam, plaatsvervangend hoofd van de medische dienst, zal de wijziging er niet toe leiden dat het vaccinatietempo wordt vertraagd. Alle volwassenen krijgen nog steeds uiterlijk in juli een eerste coronaprik aangeboden, stelt hij. Sinds het begin van de Britse vaccinatiecampagne in december zijn meer dan 50 miljoen coronaprikken gezet. Volgens de jongste cijfers heeft twee derde van de volwassen bevolking inmiddels een eerste dosis gehad. Een derde heeft al twee prikken gehad en is daarmee maximaal beschermd bij een besmetting met het coronavirus.