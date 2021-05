Overleden vluchteling in Grieks kamp omgeven door ratten: ‘Middeleeuwse taferelen’

In een afgelegen vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Chios is eerder deze week een man eenzaam en alleen overleden in een tent. Toen de bewakers twaalf uur later arriveerden, was het lichaam van de 28-jarige Somaliër omgeven door knaagdieren.

Medebewoners van het kamp die de staf hadden gealarmeerd spraken vol afschuw over de ratten en muizen die er rondzwierven. De Somalische man is vermoedelijk aan een natuurlijke oorzaak overleden, schrijft het Griekse migratieministerie in een verklaring. Een militaire arts vond 'de onfortuinlijke man' met beten in zijn oor en hand.

Humanitaire organisaties spreken schande van de omstandigheden in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. "Er is maar één waarheid en dat is dat de Griekse kampen synoniem zijn voor overbevolking en inhumane condities," zegt dr. Apostolos Veizis, Griekse directeur van het internationale Intersos in The Guardian. "Mensen worden dagelijks blootgesteld aan ratten, afval en geweld. In klinieken op de eilanden komen vaak kinderen binnen met tekenen van rattenbeten. Het is beschamend en afschuwelijk dat zij in zulke schandelijke omstandigheden moeten leven, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn."

Scène uit de middeleeuwen

Athene heeft zo'n 3 miljard euro aan EU-geld gekregen tussen 2015 en 2020 om de migrantencrisis het hoofd te bieden, maar critici zeggen dat er geen bewijs is dat het geld op de juiste plek terecht is gekomen. "Als het geld goed gebruikt zou zijn, zouden we het jaren later niet hebben over een scène uit de middeleeuwen, waarin een dode man wordt aangevallen door ratten," aldus Veizis, die al meer dan tien jaar op de eilanden werkt. "Alle kampen zijn verschrikkelijk. Iedere dag worden mensen ziek, geestelijk en lichamelijk. Je moet je afvragen of hen zo behandelen, niet als mensen maar als nummers, een opzettelijke beleidskeuze is van de Europese Unie, zodat er niet meer vluchtelingen komen."