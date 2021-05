Justitie onder Trump verzamelde belgegevens Washington Post

Het Amerikaanse ministerie van Justitie verzamelde tijdens het presidentschap van Donald Trump de belgeschiedenis van verslaggevers van de Washington Post, heeft die krant vrijdag gemeld. het aanleggen van dossiers met telefoongegevens vond plaats in het kader van een onderzoek naar een lek rond de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Het onderzochte lek vond plaats aan het begin van Trumps presidentschap. Het ministerie van Justitie, dat in de VS ook de rol van Openbaar Ministerie heeft, probeerde ook de e-mailgeschiedenis van Washington Post-verslaggevers in handen te krijgen. Journalisten Ellen Nakashima, Greg Miller en oud-Washington Post-journalist Adam Entous ontvingen maandag een brief van het ministerie van Justitie waarin zij ervan op de hoogte werden gesteld dat het ministerie over hun belgegevens van 15 april 2017 tot 31 juli 2017 beschikt. Het gaat daarbij om de belgeschiedenis van huistelefoons, vaste telefoons op werk en mobiele telefoons. "We zijn diep verontrust door dit machtsgebruik van de regering om toegang te verkrijgen tot de communicatiegegevens van journalisten", reageert Cameron Barr, de waarnemend hoofdredacteur van de Washington Post. "Het ministerie van Justitie moet onmiddellijk zijn redenen ophelderen voor deze inbreuk in de activiteiten van verslaggevers die hun vak uitoefenen onder de bescherming van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting." Nieuwsmedia en voorvechters van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten zijn al langere tijd kritisch over pogingen van Amerikaanse regeringen om toegang te krijgen tot de communicatiegegevens van journalisten om zo lekken op te sporen. Daarmee zouden regeringen volgens critici onterecht de persvrijheid beknotten.