Deal rond: Pfizer levert EU nog eens 1,8 miljard vaccins

De Europese Unie kan de komende twee jaar rekenen op nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer/BioNTech. Het contract met de vaccinfabrikant is beklonken, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De commissie kondigde een maand geleden al aan dat een nieuwe bestelling op stapel stond. Brussel heeft bij verschillende vaccinmakers al miljarden doses besteld, meer dan genoeg om alle ongeveer 450 miljoen EU-burgers in te enten. Maar mogelijk blijkt het nodig om de prik te herhalen of duiken er virusmutanten op die een extra dosis vergen. Daarop wil de commissie voorbereid zijn. Pfizer gaat vanaf eind dit jaar nog eens 900 miljoen doses leveren en de EU kan aanspraak maken op nog eens zoveel, laat Von der Leyen weten. De vaccins die de EU aankoopt worden in principe eerlijk verdeeld over de lidstaten. Nederland zou daardoor met het nieuwe contract aanspraak kunnen maken op minstens 70 miljoen doses. De grote opdracht onderstreept dat de EU meer en meer inzet op het vaccin van Pfizer en andere middelen van soortgelijke makelij. Hun nieuwe zogeheten mRNA-technologie zou zich hebben bewezen, terwijl er met vaccins met een andere werking zoals dat van AstraZeneca allerlei problemen zijn.