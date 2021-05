Man verkoopt zijn zoon en gaat van het geld op vakantie met zijn nieuwe vrouw

Een Chinese man heeft zijn tweejarige zoontje voor 20.000 euro verkocht aan een kinderloos stel. Van het geld is hij op vakantie gegaan met zijn nieuwe vrouw.

Xie, zoals de man wordt genoemd in Chinese media, kreeg na de scheiding van zijn vrouw de voogdij over zoon Jiajia. Zijn ex-vrouw nam de zorg voor hun dochtertje op zich. Omdat Xie ver weg werkte, bracht hij zijn zoon doordeweeks onder bij zijn broer. Om de last van de opvang te verlichten, besloot hij het kind te verkopen.

Toen zijn moeder Jiajia wilde zien, bleek het kind spoorloos. De politie wist te achterhalen dat de vader de jongen had verkocht en zelf op vakantie was. Xie is opgepakt en Jiajia woont weer bij zijn oom. Ook het stel dat het kind kocht is aangehouden.

Het is overigens niet de eerste keer dat Xie een kind verkoopt. Hij zou ook al eens twee dochters uit een eerder huwelijk van de hand hebben gedaan toen hij financiële problemen had.