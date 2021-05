Russische arts ‘vermist’ die oppositieleider Navalni behandelde

Een Russische arts die de Russische oppositieleider Aleksej Navalni meteen na diens vergiftiging behandelde, wordt vermist. Eerder dit jaar stierven al twee specialisten die zich vorig jaar augustus in een ziekenhuis in het West-Siberische Omsk met Navalni bezighielden. De bekende Kremlin-criticus was daar met spoed naartoe gebracht nadat hij tijdens een vlucht onwel was geworden.

De nu verdwenen chef-arts Murakhovsky sprak destijds met klem tegen dat Navalni was vergiftigd. Hij constateerde problemen met de stofwisseling. De chef-arts vertraagde ook de overbrenging van Navalni naar een ziekenhuis in Berlijn. Eind vorig jaar maakte hij promotie. Maar waarschijnlijk was hij wel degelijk op de hoogte van de vergiftiging. Mogelijk is hij daarom uit de weg geruimd, speculeren onder meer Duitse media. Murakhovsky verdween vrijdag na een jachtpartij.

Volgens Westerse bronnen zat de Russische geheime dienst FSB achter de vergiftiging van de inmiddels vastgezette Navalni. Internationale experts stelden vast dat Navalni werd vergiftigd met novitsjok, een Russisch zenuwgif.

De twee andere dokters die Navalni behandelden, stierven in februari en maart. De ene specialist kreeg op 55-jarige leeftijd een hartaanval, de 63-jarige collega stierf aan een beroerte.