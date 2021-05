Veiligheidsberaad vergadert digitaal, zonder Bruls

Het Veiligheidsberaad vergadert maandagavond digitaal. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schuift online aan bij de vergadering van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. Op de agenda staan de coronamaatregelen die horen bij de nieuwe, tweede stap van het openingsplan. Ook bespreken de burgemeesters of zij vinden dat Nederland toe is aan die nieuwe stap of niet.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden zit deze keer de vergadering van het Veiligheidsberaad voor. De vaste voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, heeft vakantie. Er is geen mediamoment. Het beraad plaatst na afloop een verklaring op de eigen website.

De eerste stap van het openingsplan van het kabinet was onder meer het openen van de terrassen. Een tweede stap werd met een week uitgesteld omdat het aantal besmettingen nog te hoog was om te kunnen versoepelen.

Dinsdag is naar verwachting een nieuwe persconferentie van het kabinet.