Rechter oordeelt over voortbestaan coronamaatregelen

De rechter in Den Haag beslist maandag of de geldende coronamaatregelen van tafel moeten of niet. Actiegroep Viruswaarheid heeft dat vorige week geëist in een kort geding tegen de Staat. Volgens Viruswaarheid zijn de regels in strijd met grondrechten van burgers en internationale verdragen. Heel Nederland wordt door de maatregelen "in een detentieregime gehouden" betoogde Viruswaarheid tijdens de rechtszaak. De Staat heeft die stellingen bestreden, meent dat Viruswaarheid de ernst van de coronasituatie miskent en "in een andere werkelijkheid" leeft, op basis van niet wetenschappelijk onderbouwde claims. Dat er een officieel uitgeroepen noodtoestand nodig zou zijn voor het opleggen van de maatregelen, zoals Viruswaarheid zegt, wijst de Staat van de hand. Viruswaarheid vroeg vorige week op de zitting om een onmiddellijke uitspraak, maar de rechter vond de materie te complex om daarin mee te gaan. De uitspraak maandag is schriftelijk, er is geen zitting. Viruswaarheid procedeerde eerder tegen de Staat. Een procedure over afschaffing van de avondklok werd in eerste instantie gewonnen, maar die overwinning was van korte duur. In hoger beroep hield de rechter de avondklok in stand.