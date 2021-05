Conclusie Fieldlab: ga gerust met duizenden naar een evenement

Onder het mom van onderzoek zijn er de afgelopen maanden allerlei evenementen georganiseerd, waar het kabinet 925 miljoen euro aan heeft gespendeerd. Dan moet er natuurlijk ook een conclusie komen en die is positief: ja, we kunnen veilig met duizenden tegelijk naar een voetbalwedstrijd.

Pieter Lubberts, programmamanager van Fieldlab, in het NOS Radio 1 Journaal: "We hebben gezien dat je in bepaalde fases bij evenementen waarbij je minder contacten hebt, zoals een theater of voetbalwedstrijd, zelfs veilig de anderhalve meter kan loslaten."

De regels waar wel aan moet worden voldaan: bezoekers moeten een negatieve test tonen voorafgaand aan het evenement en bij verplaatsingen een mondkapje dragen. De locatie mag ook maar voor de helft bezet zijn en er dient goede ventilatie aanwezig te zijn. "Maar het kan zijn dat je bij festivals bijvoorbeeld nog wel een sneltest moet doen", aldus Lubberts.

Fieldlab is nog niet klaar met onderzoek doen. Ze zeggen te knokken voor een sector waar 100.000 mensen in werken. Misschien hadden die honderden miljoenen beter aan hen gespendeerd kunnen worden, terwijl we gewoon nog even wachten tot we allemaal gevaccineerd zijn.