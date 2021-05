Huisarts weigert patiënt te vaccineren, die vervolgens nergens meer prik krijgt

Een huisarts in Heemstede weigert zijn patiënten te vaccineren. Dat mag hij doen, maar dan moet hij ze daarna wel doorsturen naar een andere arts, maar dat verzuimde hij. De Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) stelt een onderzoek in na een aanklacht van twee patiënten.

Biëlla Luttmer (63) is een van de gedupeerden, die een klacht indienden. "Hij heeft mij het willens en wetens welhaast onmogelijk gemaakt me te laten vaccineren", zegt Luttmer in de Volkskrant. "Als hij zelf die prik niet wil zetten, had hij het door een ander kunnen laten doen."

Op dit moment prikken huisartsen hun 60- tot 64-jarige patiënten met het AstraZeneca-vaccin. Sommigen weigeren uit principe daaraan mee te werken. Zij verwijzen hun patiënten dan meestal wel door naar een collega. Huisarts Frank Roodenburg deed dat niet. Sterker nog, zijn inmiddels ex-patiënten vertellen over de lange telefoongesprekken die hij met hen voerde om hen ervan te overtuigen het vaccin niet te nemen.

"Ik begrijp niet dat sommige van mijn patiënten niet willen leven," zou Roodenburg hebben gezegd. En: "Astra is een experiment, je auto-immuunsysteem gaat eraan. Jullie lopen blind achter het RIVM aan."

Luttmer belde vervolgens het RIVM, de GGD en huisartsen in de omgeving om alsnog een prik te krijgen. Dat lukte in eerste instantie niet. Uiteindelijk vond ze toch nog een huisarts die er eentje over had. "Een vervelende situatie", vindt de huisartsencoöperatie van Zuid-Kennemerland. "Een huisarts die zelf niet wil vaccineren, moet wel een alternatief bieden voor zijn patiënten."