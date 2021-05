Waarom je je koffer niet op je hotelbed moet zetten

Wees eerlijk: wanneer heb je voor het laatst de buitenkant van je koffer grondig schoongemaakt? En zelfs als je dat wel af en toe doet: als je aankomt in een hotel is je koffer niet schoon meer. Hij heeft over de straat gereden, is op een vliegveld geweest. Vooral de wieltjes maken veel mee. Hij is, kortom, een bron van narigheid.

Als je je koffer op bed legt komt al die narigheid in aanraking met het sprei over je hotelbed. En dat wordt zeer zelden gereinigd.

Gebruik daarom altijd het bagagerek in je hotelkamer.

En als je thuis bent maak je meteen je koffer leeg, en de buitenkant schoon. Vooral de wieltjes