Burgemeester Boedapest wil Orbán verslaan en premier worden

De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Boedapest wil de premierskandidaat van de oppositie worden bij de komende verkiezingen. Zes partijen willen nauw gaan samenwerken om de Fidesz-partij te verslaan van premier Viktor Orbán, die al meer dan tien jaar aan de macht is.

Burgemeester Gergely Karácsony won in 2019 al van een Fidesz-kandidaat bij de lokale verkiezingen in de hoofdstad. Ook toen werkte de oppositie samen. Karácsony, die zelf lid is van een kleine groene partij, ziet dat als een blauwdruk voor het verslaan van Orbán in 2022.

De nationalistische Orbán en zijn partij hebben sinds 2010 drie keer de landelijke verkiezingen gewonnen. De premier dankt zijn stevige greep op de macht onder meer aan de verdeeldheid binnen de oppositie. Die probeert de rangen te sluiten en heeft aangekondigd dit jaar voor het eerst voorverkiezingen te gaan houden.

Gevaar

De zes oppositiepartijen willen in alle kiesdistricten een gezamenlijke kandidaat naar voren schuiven om hun winkansen te vergroten. De voorverkiezingen zijn bedoeld om die kandidaten te kiezen en om te besluiten wie premier mag worden als de oppositie later de landelijke verkiezingen wint.

Burgemeester Karácsony maakte zijn kandidatuur bekend in een video op Facebook. "Ik heb dit besluit genomen omdat ik vrees dat mijn land in groot gevaar is", zei de 45-jarige bestuurder. Hij sprak over groeiende verdeeldheid in de samenleving en zei het land weer te willen verenigen.

De oppositie heeft nog wel een inhaalslag te maken. Het oppositieblok kan volgens een recente peiling rekenen op de gunst van 36 procent van de kiezers. De regerende Fidesz-partij zou 40 procent van de stemmen krijgen als nu verkiezingen gehouden zouden worden.