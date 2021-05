Leger kan gaan helpen bij vaccinatie

Defensie is helemaal klaar om te gaan helpen bij de vaccinatiecampagne. De kans is zeer groot dat dat ook gaat gebeurenAlle daarbij behorende trainingen zijn afgerond, dus de militairen kunnen per direct worden ingezet, als dat nodig is. Dat bevestigen het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de GGD, na vragen van BNR. Volgens de GGD is het bijna zeker dat er inderdaad een beroep op het leger zal worden gedaan.

Het aantal prikken dat nu rond de 100.000 per dag ligt, wordt verder opgevoerd, zodra er voldoende vaccin wordt geleverd. De verwachting is dat dat de komende weken gaat gebeuren