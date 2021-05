Efteling gaat woensdag weer open

De Efteling verwelkomt vanaf woensdag weer bezoekers, na 22 weken sluiting. Het attractiepark maakte dat bekend na het kabinetsbesluit om de tweede ronde versoepelingen woensdag door te laten gaan. De coronacijfers zijn volgens het kabinet voldoende verbeterd om vooral buiten meer mogelijk te maken. Zo kan er in grotere groepen worden gesport en mogen zogenoemde doorstroomlocaties zoals de dierentuin of het pretpark weer open. Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. De versoepelingen werden vorige week nog onder voorbehoud aangekondigd, maar als de druk op de ziekenhuizen niet snel genoeg zou afnemen, kon aan een "noodrem" worden getrokken. Dat is niet nodig gebleken. Volgens de Efteling komen de versoepelingen precies op tijd. Speciaal op de 69e verjaardag van de Efteling, maandag 31 mei, opent het attractiepark het nieuwe Speelbos Nest! "Afgelopen week werden de laatste speeltoestellen geplaatst in Nest! In het speelbos kunnen jonge durfals straks naar hartenlust spelen met verschillende speeltoestellen en objecten."