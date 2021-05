Voordringen bij vaccinatie doodeenvoudig: uitnodiging voor prik gewoon te downloaden

Het Nederlandse vaccinatieprogramma is zo lek als een mandje concludeert RTL Nieuws. Je kunt de uitnodiging voor een prik zo van internet halen en de GGD controleert niet of je echt al recht hebt op een vaccin.

Het was een eenvoudig onderzoekje dat RTL Nieuws uitvoerde: in maart probeerden ze een afspraak te maken voor een prik, terwijl ze nog helemaal niet aan de beurt waren. Dat lukte. Hoe? Doordat zorgorganisaties de brief die hun medewerkers recht geeft op een prik online hebben gezet. Die kun je gewoon downloaden als Word-document. Je hoeft alleen je naam aan te passen. Het enige dat de GGD checkt is of de naam op de brief overeenkomt met de naam op je paspoort. De uitnodigingen van de GGD zijn ook te koop op internet voor 50 euro.

Het is ongelooflijk dat er geen unieke code of scanbaar nummer is toegekend aan de uitnodigingen voor de vaccinaties. Dat gebeurt al decennia bij theaterkaartjes of festivaltickets. Die kun je immers ook niet gewoon van internet halen om dan je naam aan te passen en zo het festivalterrein op te lopen.