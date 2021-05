Argentinië telt dagrecord aantal coronadoden

Argentinië meldt woensdag een dagrecord in het aantal coronadoden, namelijk 745 sterfgevallen door Covid-19. Het land zit in een tweede coronagolf en meldt ook 35.543 bevestigde besmettingen.

In totaal telt Argentinië momenteel 71.771 coronadoden en ruim 3,3 miljoen besmettingen.

President Alberto Fernandez zei tegen lokale media dat de stijging in besmettingen komt doordat "mensen zich gedragen alsof er niets aan de hand is". Hij riep de bevolking op om zich beter aan de maatregelen te houden en dus vaker mondkapjes te dragen of afstand te houden.

Enkele weken geleden ondertekende Fernandez nog een pakket maatregelen voor meer beperkingen bij het verlaten van het huis en schafte hij fysieke schoollessen af in gebieden met veel besmettingen. Dit pakket loopt vrijdag af maar wordt mogelijk verlengd.