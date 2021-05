Heb je na de coronacrisis ook last van het grotsyndroom?

De terrasjes lonken, zelfs een pretpark of museum mag weer en we kunnen straks ook nog op vakantie. Een feestelijke tijd komt eraan, maar niet voor iedereen. Bij onze zuiderburen heeft vier op de tien jongeren last van het grotsyndroom: ze zijn bang voor het 'oude normaal'.

Professor psychologie Inez Germeys (KU Leuven) stelt in 'Nieuwe feiten' dat mensen gewoontedieren zijn. "Mensen zijn gesetteld in de situatie zoals die nu is, hebben zich daaraan aangepast. Het huis verlaten, mensen zien en naar je werk of café gaan, het zijn gewoontes die we weer moeten opbouwen. Dat heeft tijd nodig."

Daarnaast speelt angst een rol. "Als je kijkt naar risicoperceptie, hoe groot mensen de kans inschatten dat ze ziek worden, zie je dat het twee kanten op gaat. De grote massa's die plots samenkomen, daar is de risicoperceptie te laag. Voor mensen die niet naar buiten komen is de risicoperceptie te hoog. Want veilig buiten een terrasje doen, dat kan, daar zijn de experts het over eens."

"We zijn al die prikkelingen en al die stimulatie niet meer gewend", gaat Germeys verder. "Typische dingen als smalltalk, hoe ging dat ook alweer? Dat zijn dingen waar we heel lang niet meer mee bezig zijn geweest."