Zorgen over drugsafval in Brabant: drinkwater in gevaar

In Noord-Brabant zijn grote zorgen over het vele drugsafval dat er in de natuur belandt. De kwaliteit van het drinkwater staat onder druk, kinderen lopen brandwonden op door het afval en het zorgt voor vervuiling.

Dat schrijven de VVD-fracties van twaalf Brabantse gemeenten in een brandbrief aan justitieminister Ferd Grapperhaus.

Bijna wekelijks zou er afval worden gedumpt in het buitengebied en er is nauwelijks handhaving. De politie is onderbezet en de boa's zijn 'niet opgewassen tegen deze grote professionele misdaadnetwerken', klinkt het.

De politici van onder meer de gemeenten Breda, Roozendaal en Bergen op Zoom willen cameratoezicht, vaste patrouilles of een speciale taskforce. "Helpt u ons alstublieft, want het kan echt niet langer zo," schrijven ze wanhopig.