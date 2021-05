VVD Brabant wil af van samenwerking met FVD

De VVD Brabant heeft per direct het vertrouwen opgezegd in de samenwerking met Forum voor Democratie en de Groep Rutjens van het onlangs afgesplitste FVD-Statenlid Willem Rutjens.

"Het afgelopen jaar heeft een groot aantal FVD-incidenten plaatsgevonden die de VVD zwaar op de maag liggen. Het recente vertrek van weer een FVD-Statenlid is nu voor de VVD de directe aanleiding om het vertrouwen op te zeggen. Met dit vertrek worden de gemaakte afspraken over bestuurlijke stabiliteit die nodig zijn voor een slagvaardig bestuur niet meer nagekomen," laat de partij donderdag weten in een persbericht.