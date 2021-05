WHO: goedgekeurde coronavaccins werken tegen alle varianten

De coronavaccins die tot dusver goedgekeurd zijn, werken goed tegen alle bekende varianten van het coronavirus, waaronder ook de variant die momenteel veel rondgaat in India. Dat zegt een van de directeuren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.

"Alle varianten van het coronavirus die tot nu toe zijn opgedoken reageren op beschikbare, goedgekeurde vaccins", zei Hans Kluge. De Belgische arts zit namens Europa in het bestuur van de WHO.

Het aantal nieuwe coronagevallen in Europa is in de afgelopen maand met 60 procent gedaald, aldus Kluge. "Maar deze vooruitgang is kwetsbaar. We zijn eerder in deze situatie geweest. Laten we niet dezelfde fouten maken als vorig jaar. Daardoor kon het coronavirus weer de kop opsteken en kregen het zorgstelsel, de gemeenschap en de economie de volle laag. We zijn door schade en schande wijs geworden. We gaan nu de goede kant op, maar we moeten goed blijven letten op het virus dat in Europa 1,2 miljoen levens heeft geëist. Dat staat gelijk aan de volledige bevolking van Brussel."