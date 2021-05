ProRail wil miljarden voor meer en beter spoor

Spoorbeheerder ProRail zegt veel geld nodig te hebben om het spoor te verbeteren en Nederland daarmee ook in de toekomst bereikbaar te houden. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer worden miljarden tot tientallen miljarden euro's extra voor het spoor gevraagd, laat ProRail-baas John Voppen aan het AD weten. Dat geld is onder meer nodig voor nieuwe stations, nieuwe verbindingen en voor innovaties om de capaciteit op het spoor te verhogen. Nederland heeft de ambitie om fors meer woningen te bouwen om de woningnood tegen te gaan. "Dat kan alleen met meer en beter spoor: Met goede ov-verbindingen hoef je die woningen niet enkel rond de grote steden neer te zetten, maar kun je dat ook in het noorden en het oosten van het land doen", zegt Voppen in de krant. "Ons railnetwerk is het drukst bereden spoor van Europa met iedere werkdag 1,4 miljoen ritten", aldus de ProRail-baas. Het spoor loopt volgens hem ondanks corona tegen grenzen aan. En in prognoses wordt gesteld dat het treinverkeer de komende twintig jaar met 30-40 procent groeit. Dat betekent volgens Voppen dat er fors moet worden geïnvesteerd. "De afgelopen twintig jaar hebben we de grootste stations al aangepakt - van Rotterdam CS tot Den Haag, Utrecht, Breda en Arnhem - nu gaat het om stations door heel Nederland", zegt Voppen in de krant. Zo onderzoekt ProRail op de lijn Dordrecht-Rotterdam-Den Haag-Leiden de haalbaarheid van een station Dordrecht Leerpark, Dordrecht Amstelwijck, Rotterdam Van Nelle, Schiedam Kethel en Rijswijk Buiten. Daarnaast moeten er tientallen stations worden opgeknapt en moet de capaciteit op het spoor verder omhoog. "We willen bijvoorbeeld investeren in automatisch bestuurde treinen, zodat we het spoor nóg intensiever kunnen gebruiken."