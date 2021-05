Steeds meer mensen geloven in een leven na de dood

Steeds meer Nederlanders (56 procent) geloven dat er meer na de dood is, zoals een hiernamaals. Dat besef steeg afgelopen vijf jaar met tien procent, blijkt uit onderzoek van stichting Landelijk Expertisecentrum Sterven. Dat schrijft het ND. Vooral jongeren geloven in 'iets'.

Vergeleken met 2016 zijn Nederlanders zichzelf vaker gaan beschouwen als ‘religieus’ (van 32 naar 39 procent) of ‘spiritueel’ (van 23 naar 37 procent). Vooral jongeren (18-24 jaar, 48 procent) en jongvolwassenen (25-34 jaar, 50 procent) zien zichzelf als spiritueel. Zo’n 70 procent van de jongeren en jongvolwassenen gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde, dat is vaker dan ouderen.

Het totale percentage Nederlanders dat (af en toe) nadenkt over zijn of haar eigen sterven steeg van 75 naar 88 procent.