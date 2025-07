79 keer je auto laten aanrijden in een parking: het kan en levert geld op

Een echtpaar ui Den Bosch, Monica P. en Maikel S., hadden een gouden truc. Tot 79 keer toe zorgden ze dat een achteruitrijdende auto in een garage hun auto raakte.

Het koppel reed met hoge snelheid langs geparkeerde auto's, meestal bij winkelcentra en andere drukbezochte plekken, en botste vervolgens op auto's die net bezig waren met uitparkeren. Direct na een aanrijding stapte Maikel S. uit om samen met de andere bestuurder een schadeformulier in te vullen. Omdat iemand die achteruitrijdt bij een botsing doorgaans als schuldige wordt aangewezen, profiteerden ze bewust van deze situatie.

Tijdens deze incidenten reed Monica P. vervolgens snel weg met de aangereden auto, zogenaamd om kinderen op te halen. In werkelijkheid deed ze dit om te verbergen dat er al bestaande of oudere schade aan het voertuig was. Volgens het hof kon het stel zo 'op sluwe wijze' schade claimen bij de verzekeringsmaatschappijen

Het ging heel veel goed en het leverde goed geld op. Maar de verzekeringsmaatschappijen kregen op den duur door dat het stek wel vaak dezelfde schade had.

Het stel is door het gerechtshof veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf en een schadevergoeding van 13.000 euro vanwege het opzettelijk veroorzaken van maar liefst 79 aanrijdingen op drukke parkeerterreinen in een aantal jaar tijd.

Het gerechtshof benadrukt dat door deze werkwijze niet alleen verzekeraars zijn benadeeld, maar ook de tegenpartij, die te maken krijgt met hogere premies en verlies van no-claimkorting