Trump is zijn intuïtie kwijt wat zijn MAGA-mensen fijn vinden

De allergrootste kracht van Trump is dat hij zegt wat de meeste mensen denken. Ook al slaat dat nergens op. Die kracht, dat vermogen om mensen op de been te krijgen, lijkt hij kwijt. Donald Trump heeft het moeilijk met het schandaal rondom Jeffrey Epstein . Epstein, die in 2019 dood werd gevonden in de gevangenis na ernstige beschuldigingen van seksueel misbruik, blijft een hoofdpijndossier voor Trump. Veel mensen uit Trumps achterban, die trouw achter hem staan sinds hij met "Make America Great Again" begon, zien in de zaak-Epstein een groot complot.

Het probleem is dat Trump niet in staat is om de zaak uit het nieuws te houden. Sterker nog: zijn fanatieke volgers raken teleurgesteld in hem. Zij vonden altijd dat hij zou afrekenen met de zogenaamde "Deep State" en geheime elites. Velen dachten dat Trump als president eindelijk openheid zou geven over de vermeende klantenlijst van Epstein. Maar uiteindelijk werd bekendgemaakt dat zo’n lijst officieel niet bestaat en dat Epstein zelfmoord heeft gepleegd.

Deze onthulling valt slecht bij Trumps supporters. Zij zien hun held nu niet meer als iemand die tegen het systeem vecht, maar juist als iemand die er onderdeel van is geworden. Ook is er onvrede daar veel mensen die Trump altijd steunden – zoals invloedrijke mediafiguren, politici en ondernemers – hem nu bekritiseren vanwege zijn rol in het schandaal.

Trump probeert zijn oude tactiek te gebruiken door de schuld bij de Democraten en media te leggen. Maar dit werkt nu niet goed, want zelfs oud-bondgenoten onderstrepen zijn zwakte in deze kwestie. De druk op Trump neemt daardoor toe: hij heeft zijn belofte over openheid rond Epstein niet kunnen waarmaken, en dat kost hem steun in zijn eigen kamp.

Democraten houden zich nu nog afwachtend, maar weten dat Trump op dit punt kwetsbaar is.