Harvard-onderzoeker: ‘ruimteobject kan vijandig buitenaards schip zijn’

Een object uit de interstellaire ruimte, genaamd 3I/ATLAS, nadert met hoge snelheid de binnenkant van ons zonnestelsel. Volgens Harvard-astronoom Avi Loeb zou dit mysterieuze gevaarte wel eens een buitenaards ruimteschip kunnen zijn.

3I/ATLAS, een rots met een diameter van meer dan 20 kilometer, is veel groter dan het vorige interstellaire object ‘Oumuamua, dat in 2017 de aandacht trok. Interstellair betekent dat het object van buiten ons zonnestelsel komt. Volgens Loeb vertoont 3I/ATLAS eigenschappen die het mogelijk maken dat het geen gewone ruimterots is.

Loeb, voormalig hoofd van Harvards astronomieafdeling, werkt samen met Britse onderzoekers aan zijn opvallende hypothese. Ze verwijzen naar de dark forest-hypothese, een idee uit de sciencefictionserie Remembrance of Earth's Past van Cixin Liu. Deze theorie stelt dat het heelal vol zit met buitenaardse beschavingen die zich stilhouden, uit angst voor wederzijdse vernietiging. Als 3I/ATLAS een buitenaards schip is, waarschuwt Loeb, zouden de gevolgen potentieel verschrikkelijk kunnen zijn voor de mensheid.

Controversiële alienjager

Loeb is geen onbekende in de wereld van opzienbarende claims. De wetenschapper maakte eerder furore door te suggereren dat ‘Oumuamua, het interstellaire object uit 2017, mogelijk een buitenaards artefact was. Veel collega’s vinden zijn ideeën sensatiezuchtig, maar Loeb ziet zijn speculaties als een “pedagogische oefening” om de mensheid voor te bereiden op toekomstige interstellaire bezoekers.

Het is wel belangrijk om te vermelden dat Loeb erkent dat 3I/ATLAS hoogstwaarschijnlijk gewoon een volledig natuurlijk interstellair object is, waarschijnlijk een komeet. Hij wil vooral dat we nadenken over defensieve maatregelen voor het geval dat. Maar of die iets zouden uitmaken, zegt hij zelf, is een ander verhaal.