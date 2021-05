Duitsland beperkt toegang Britten verder om Indiase coronavariant

Duitsland stelt verregaande beperkingen in om te voorkomen dat Britten de zogenoemde Indiase variant van het coronavirus verspreiden. Het Verenigd Koninkrijk geldt vanaf zondag als virusvariantgebied, terwijl het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, het land een week geleden al als risicogebied inschaalde.

Vanaf zondag mogen luchtvaartmaatschappijen alleen nog Duitsers of inwoners van Duitsland vanuit het Verenigd Koninkrijk vervoeren. Zij moeten twee weken verplicht in quarantaine. Dat geldt ook na aankomst per trein of bus.

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste Europese land dat het instituut tot virusvariantgebied bestempelt. Tot nu toe vielen elf landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika in deze categorie met de hoogste risico's.

De Britse premier Boris Johnson sprak zich vorige week bezorgd uit over de mutatie die B.1.617.2 wordt genoemd. Hij liet het tempo van de tweede vaccinaties voor 50-plussers en mensen met medische aandoeningen in getroffen regio’s opvoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet deze gemuteerde virusversie als zorgwekkend en besmettelijker.

De Indiase variant is acht keer in Nederland aangetroffen, meldde het RIVM woensdag. Nederland heeft het vliegverkeer met India stilgelegd.