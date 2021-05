Eitan (5) overleefde als enige kabelbaandrama Italië

Van de vijftien mensen die in de gondel zaten die afbrak van de kabelbaan bij het Italiaanse Lago Maggiore heeft slechts één iemand het overleefd: de 5-jarige Eitan Biran.

Het Israëlische jongetje moet wel zijn vader, moeder en 2-jarige broertje missen. Die kwamen om bij het ongeluk bij het Noord-Italiaanse meer. Ook zijn grootouders overleefden het drama niet. Zijn zusje Aya zat niet in de gondel. Zij waakt nu aan het bed van haar zwaargewonde broertje. Eitan heeft diverse botbreuken, maar is buiten levensgevaar. De jongen komt uit Israël maar woonde met zijn ouders in Italië. Familie uit Israël is onderweg om de twee kinderen bij te staan.

De gondel viel zo'n 20 meter naar beneden, nadat de hoofdkabel afbrak. Het ongeluk vond plaats bij de populaire vakantieplek Mottarone. Daar brengt de kabelbaan toeristen naar 1492 meter hoogte voor een prachtig uitzicht over het meer. Eind vorig jaar zijn de kabels nog nagekeken. De laatste renovatie was in 2016 en in 2017 vond er nog een grondige inspectie plaats.