Van Ranst: ‘Onbegrijpelijk dat jullie Willem Engel zoveel ruimte geven’

Marc van Ranst zit met zijn gezin ondergedoken omdat een rechts-extremist hem wil doden. Het FD zag kans de viroloog te spreken op zijn onderduikadres

Het gaat hem naar omstandigheden goed, zegt hij tegen het FD.

‘We doen maar net of het vakantie is met heel slecht weer, waardoor we niet naar buiten kunnen. Dagelijks krijg ik een briefing van de veiligheidsdiensten. Het blijkt helaas nog niet zo simpel te zijn een zeer getraind iemand te vangen. Tot hij gevonden is, zitten we hier.’

Het kon zover komen omdat wappies veel te veel aandacht krijgen van de media. "Ik vind dat zo’n Willem Engel in Nederland veel te veel de ruimte krijgt, terwijl zijn kennis over het virus nihil is. Ontmasker zo’n man gewoon. Ik heb op Twitter maar 280 tekens, die benut ik volop.

Hij is door de doodsbedreigingen niet geïntimideerd. ‘Nee, natuurlijk niet. Dat zou pas erg zijn als ik me nu geremd zou voelen in wat ik zeg. Want dan werkt intimidatie dus en wordt het sentiment van haat alleen maar groter. Ik ben niet de enige die bedreigd wordt. Virologe Marion Koopmans in Nederland net zo goed. En denk je dat in de VS Fauci zonder bescherming over straat kan? Dit is wat er gebeurt wanneer er maandenlang een atmosfeer wordt gecreëerd waarin mensen vogelvrij worden verklaard. Op een gegeven moment radicaliseert iemand en pakt zijn wapens op.’

Hoe geeft u tegengas?

"Ik ridiculiseer wat virusontkenners zeggen, neem ze totaal niet serieus. Daar hebben ze geen verweer tegen. Je moet zorgen dat zo’n beweging klein blijft. Daar heeft de media ook een grote verantwoordelijkheid in. Nodig een aantal mensen uit aan tafel die geen enkele autoriteit hebben om aan het debat deel te nemen. De kijker denkt al snel als Willem Engel tegenover een wetenschapper zit: de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar dat is niet zo. Virusontkenning is een geloof, geen wetenschap. Ik kom niet naar een talkshow als ik tegenover zo iemand zou moeten zitten. Vergeet niet dat onrust stoken voor virusontkenners ook gewoon een verdienmodel is."