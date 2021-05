Kans op vakanties in Europa neemt toe

Het coronavirus is in heel Europa duidelijk op zijn retour en dat is goed nieuws voor de vakantiegangers. Ook in Zuid Europa gaat het de goede kant op. De kans dat landen als Frankrijk en Italië open zijn deze zomer is groot. Dat hebben premier Mark Rutte en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gisteren verklaard na afloop van een top in Brussel. De leiders wezen vooral op het succes van de vaccinatiecampagnes in de EU-landen.

Beide politici gaan ervan uit dat beperkende maatregelen in heel Europa geleidelijk kunnen worden afgebouwd en een flink deel van de zomer kan worden gered. De coronareispas is uiterlijk 1 juli klaar. ,,Sinds begin mei is grote voortgang hebben geboekt'', aldus Von der Leyen. ,,Besmettingen en ziekenhuisopnames lopen terug. We zitten op schema om eind juli 70 procent van de volwassenen in de EU te hebben gevaccineerd.''