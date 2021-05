Franse influencers kregen geld om negatieve berichten te verspreiden over Pfizer-vaccin

Franse influencers is geld aangeboden om filmpjes op te nemen waarin ze kritiek uiten op het Pfizer-vaccin. Van wie de mailtjes afkomstig waren, is niet duidelijk.

Zo werd de Franse YouTuber Léo Grasset (meer dan een miljoen volgers) benaderd door iemand van reclamebureau Fazze met de vraag of hij voor een groot geldbedrag een video wilde verspreiden op sociale media waarin hij moest beweren dat het sterftecijfer drie keer hoger lag bij mensen die het Pfizer-vaccin kregen in plaats van AstraZeneca.

Anderen met een groot bereik op social media kregen ook dergelijke verzoeken. Persbureau AP had inzage in het mailverkeer en ontdekte dat reclamebureau Fazze eerder nog een adres in Londen had, maar later is dat verwijderd van de website.

De Franse minister van Volksgezondheid weet niet of de aanbiedingen uit Frankrijk of uit het buitenland komen, maar noemt ze 'zielig, gevaarlijk en onverantwoord.'