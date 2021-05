Rutte: “Het wordt vanaf nu: ‘Open, tenzij'”

Rutte: "Er is veel goed nieuws en daarom zetten we de versoepelingen versneld door. We hebben altijd gezegd dat we sneller zullen gaan als dat kan. Het wordt vanaf nu: 'Open, tenzij'.

Er komt meer ruimte voor cultuur, sauna's, de horeca en de sport. Er mogen meer mensen op bezoek. De norm wordt overal: 1 persoon per 10 vierkante meter.

Alle maatregelen op een rij

Op 5 juni worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen en de basisregels blijven gelden voor iedereen.