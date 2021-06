Burgemeesters praten over voetbalschermen en versoepelingen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio gaat maandagavond in Utrecht nog een keer praten over het al dan niet plaatsen van grote videoschermen buiten, waarop liefhebbers kunnen kijken naar het EK voetbal. Het beraad had al besloten dat niet te doen, maar burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil het er opnieuw over hebben. Zij voelt wel voor het plaatsen van veel schermen in de stad, zodat zich overal maar kleine groepjes toeschouwers zouden verzamelen.

Demissionair minister-president Mark Rutte zei vrijdag dat de horeca hun gasten nog niet naar videoschermen mag laten kijken. Dat is ongewenst vanwege groepsvorming en onvoldoende afstand houden. Toch bespreken de burgemeesters dit punt nogmaals, want als het EK aan de gang is, komen er mogelijk nog meer versoepelingen, waardoor buiten sport kijken misschien wel zou kunnen. De finale van het EK is pas in juli. Het Veiligheidsberaad wil dat het beleid landelijk eenduidig is, om te voorkomen dat er een stormloop ontstaat op gemeenten met schermen.

Het Veiligheidsberaad gaat met justitieminister Ferd Grapperhaus vooruitkijken naar meer versoepelingen, stap 4 en 5 van het openingsplan van het kabinet. Gemeenten en veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de handhaving van maatregelen en de burgemeesters willen weten hoe zij bijvoorbeeld de complete heropening van de horeca moeten aanpakken. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en cultuurminister Ingrid van Engelshoven geven maandagavond een presentatie van de resultaten van de experimenten met de fieldlabs.