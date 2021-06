Veel meer medewerkers Defensie blootgesteld aan kankerverwekkende Chroom-6

Het RIVM concludeert na onderzoek op 229 locaties dat veel meer Defensie-medewerkers zijn blootgesteld aan het schadelijke Chroom-6 dan tot nu toe werd gedacht. Op alle onderzochte locaties is blootstelling mogelijk. Tot nu toe ging het slechts om 5 plekken.

Chroom-6 is een metaal dat in bepaalde soorten verf zit en voorkomt dat materieel gaat roesten. Het kan leiden tot onder meer long- en strottenhoofdkanker en COPD. Chroom-6 is inmiddels verboden maar kan nog wel vrijkomen bij het schoonmaken van legervoertuigen.

Zeker 300 oud-medewerkers van Defensie zeggen klachten te hebben die passen bij blootstelling aan Chroom-6. Zieke medewerkers of hun nabestaanden kunnen aanspraak maken op een uitkering van Defensie.