28-jarige Hagenaar aangehouden na bommelding stadhuis

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 13:05
DEN HAAG (ANP) - De man die donderdagmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen.
De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Daarop is besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen, meldt de politie. De Dienst Speciale Interventies en onderhandelaren gingen met de man in gesprek en daar werkte hij volgens de politie goed aan mee. Het gaat volgens een woordvoerder die bij de politie bekend is als een man met onbegrepen gedrag.
