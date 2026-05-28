ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Werkstraf geëist tegen PVV-Statenlid om aanrijden XR-activiste

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 13:29
anp280526136 1
SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 180 uur, een maand voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van twaalf maanden geëist tegen het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tiggelen (PVV) wegens het aanrijden van een actievoerster bij het provinciehuis in Haarlem. Ze protesteerde op 3 maart vorig jaar met Extinction Rebellion (XR) tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel, voor de ingang van de parkeergarage.
De officier van justitie verwijt de PVV'er een poging tot zware mishandeling, het verstoren van een betoging, het doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag. De activiste was in shock, had letsel, maar raakte niet zwaar gewond.
Op beelden is te zien dat Van Tiggelen in een rode auto aan komt rijden op de lange oprit. Hij rijdt stapvoets, toetert, maar stopt niet, ook niet als de activisten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Vlak daarna maakt hij een scherpe bocht naar links en rijdt daarbij tegen de activiste aan die voor de auto staat en niet snel kan wegkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

csm_WSW-DeutschlandTicket-Checkkarte_a098f952ef

Idee? Nederlandse gezinnen reizen deze zomer voor €63 p.p. een maand lang door heel Duitsland

Loading