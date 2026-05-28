Europese Commissie: Nederland ontvangt proefmedicijn hantavirus

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 12:58
BRUSSEL (ANP) - Nederland krijgt de eerste doses van "een experimenteel, antiviraal middel" voor de behandeling van het hantavirus toegezonden. Dat maakte de Europese Commissie donderdag bekend. Er zijn nog geen goedgekeurde medicijnen of vaccins voor het behandelen of voorkomen van het virus, maar het Europees Geneesmiddelenbureau acht het middel Favipiravir geschikt voor gebruik in klinische proeven.
De Japanse autoriteiten hebben 1400 tabletten van het middel beschikbaar gesteld aan EU-lidstaten, aldus de Commissie. Die zijn gedoneerd door Fujifilm Pharmaceuticals, een Japans bedrijf. Naast Nederland krijgen ook Frankrijk en Spanje tabletten toegestuurd. De Commissie stelt dat de verzending op verzoek van de drie landen mogelijk is gemaakt.
De Commissie start "spoedaanbestedingsprocedures" om extra doses beschikbaar te stellen, voor het geval er de komende weken meer besmettingen van het hantavirus worden vastgesteld. Met de beschikbaarheid van extra doses wordt "de paraatheid van de EU versterkt".
