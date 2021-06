Kind in nood wacht 10 maanden op hulp: ‘Dat is gevaarlijk lang’

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn nog steeds belachelijk lang. Een kind in nood blijkt gemiddeld 10 maanden te moeten wachten op hulp. Dat concludeert stichting Het Vergeten Kind.

De stichting sprak met 31 kinderen en 120 hulpverleners. De kortste wachttijd was tien weken, de langste 118 weken. Er zijn dus kinderen die meer dan twee jaar wachten op hulp. Maar ook de gemiddelde wachttijd van 44 weken noemt de stichting al 'gevaarlijk lang'. "Bestaande problemen verergeren, de spanning in het gezin loopt op, kinderen vallen uit op school en vereenzamen."

"Tien maanden wachten op hulp in je jonge leven is onacceptabel", zegt directeur Margot Ende-van den Broek van Het Vergeten Kind tegen de NOS. "Je jeugd is de periode waarin je je volop ontwikkelt en het leven van deze kinderen staat on hold. Kinderen hebben daarnaast het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn om te worden geholpen."