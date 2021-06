Meisje van 7 overleden na aanrijding met bus in Leiden

Een 7-jarig meisje is zaterdag overleden na een aanrijding met een bus in Leiden. Het meisje fietste met haar ouders op de Steenstraat toen zij uitweek, vermoedelijk vanwege een plotseling openslaande autodeur van een stilstaande taxi. Ze viel, waarna ze onder een langsrijdende bus terecht kwam en overleed, meldt de politie.

Hulpdiensten rukten met spoed uit, maar het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen. De buschauffeur en taxichauffeur zijn door de politie verhoord. Er wordt nog verder onderzoek gedaan.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur in het centrum van de stad en werd vanwege de markt door veel omstanders gezien. Ooggetuigen kunnen bij Slachtofferhulp terecht voor steun.

Bij de plek van het tragische ongeval is een kleine zee ontstaan van witte, roze en rode rozen, schrijft het Leids Dagblad zaterdagavond. Volgens de krant staan mensen stil met tranen in de ogen bij het monument waar hartverscheurende boodschappen zijn neergelegd. Tegen de krant zegt een marktkoopman uit de buurt waar het ongeluk gebeurde dat de drukke verkeerssituatie in dat deel van de stad heeft bijgedragen aan het ongeluk. Boa's die op zaterdagen het verkeer daar in goede banen moeten leiden, doen dat niet goed genoeg, vindt hij. "De situatie hier moet veranderd worden. Dit was niet nodig", zegt hij.