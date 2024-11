281 mensen aangehouden rond verboden betoging op de Dam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft woensdagavond 281 mensen aangehouden rond de pro-Palestijnse betoging op de Dam in Amsterdam. De meeste van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar een onbekend aantal zit volgens een politiewoordvoerder nog vast.

Om de gewelddadigheden van vorige week is in Amsterdam een noodverordening van kracht, met onder andere een demonstratieverbod. Voor de betoging van woensdagavond gold een uitzondering, op voorwaarde dat deze op het Westergasterrein zou plaatsvinden. "Desondanks verzamelde een groep demonstranten zich rond 18.00 uur op de Dam. De politie heeft hen meermaals gevorderd de Dam te verlaten. Een deel van de groep gaf hier gehoor aan, maar 265 personen bleven staan en zijn aangehouden voor het overtreden van de noodverordening", meldt de politie.

De overige aanhoudingen waren om het bezit van "voorwerpen die de openbare orde konden verstoren of letsel konden veroorzaken", belediging, openlijke geweldpleging, vernieling, baldadigheid en het opzettelijk negeren van een bevel of vordering.

De 265 personen die op de Dam bleven staan zijn per bus naar het Westergasterrein of het Westelijk Havengebied gebracht. De politie onderzoekt beelden van geweld door agenten van de Mobiele Eenheid in het Westelijk Havengebied.