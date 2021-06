Koppel stript hotelkamer: douchekop, koelkast en lichten gaan mee

De meeste mensen nemen hooguit een miniflesje shampoo mee uit een hotelkamer, maar een koppel dat in het Van der Valkhotel in Gilze verbleef gaat een flinke stap verder: kussens, de koelkast, douchekop en verlichting, alles wilden ze meenemen.

Gelukkig kon de hotelbeveiliging daar een stokje voor steken. De twee werden op heterdaad betrapt. De koelkast en de kussens lagen al in de auto, de douchekop en een tl-buis lagen klaar in de kamer om meegenomen te worden.

De beveiligers van het Brabantse hotel haalden er direct de politie bij, die het stel inrekende. Volgens het Brabants Dagblad zitten ze nog vast. Of alle gestolen spullen weer terug zijn in de hotelkamer is niet duidelijk.