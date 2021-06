Dit zijn de 10 fijnste steden om in te leven

Voor een prettig leven moet je down under zijn, blijkens dit lijstje van The Economist. Als het gaat om zaken als infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en criminaliteit scoort het Nieuw-Zeelandse Auckland het best.

Daarmee stoot de stad Wenen van de troon. De hoofdstad van Oostenrijk stond vorig jaar op nummer 1. Dat hebben de Nieuw-Zeelanders vooral te danken aan de voortvarende aanpak van de coronacrisis, aldus de onderzoekers van de Economist Intelligence Unit (EIU), die in het algemeen de steden op hun leefbaarheid beoordeelden.

"Nieuw-Zeelands strenge lockdown zorgde ervoor dat de maatschappij succesvol kon worden heropend", schrijven de onderzoekers. "In steden als Auckland en Wellington kunnen inwoners daarom leven zoals vóór de pandemie."

Wenen is zelfs uit de top 10 verdwenen, omdat de leefbaarheid in de Oostenrijkse stad (en veel andere Europese steden) hard achteruit is gegaan door de coronacrisis.

De top 10 ziet er nu zo uit: